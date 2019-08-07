Sefaköy'de atık deposunda yangın (1)
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SEFAKÖY'de bulunan bir atık deposunda yangın çıktı.
SEFAKÖY'de bulunan bir atık deposunda yangın çıktı. Dumanların yükseldiği yangın için olay yerinde çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 05:44 Kaynak: DHA
- İstanbul
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