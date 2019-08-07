Son Dakika Haberleri: Sefaköy'de atık deposunda yangın
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Sefaköy'de atık deposunda yangın

20 dakika önce

İstanbul Sefaköy'de bulunan bir atık deposunda yangın çıktı.

Sefaköy'de atık deposunda yangın, System.String[]
İstanbul Sefaköy'de bulunan bir atık deposunda yangın çıktı. Yangın nedeniyle gökyüzünü kara dumanlar kapladı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Sefaköy'de bulunan atık deposunda henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Alevler biranda tüm depoyu sardı. Yangın nedeniyle gökyüzünü kara dumanlar kapladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL
İstanbul, İtfaiye, Sefaköy, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 06:12 Kaynak: İHA
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