Son Dakika Haberleri: Sefaköy'de atık deposunda yangın çıktı, gökyüzünü dumanlar kapladı
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Sefaköy'de atık deposunda yangın çıktı, gökyüzünü dumanlar kapladı

1 saat önce

Sefaköy'de atık deposunda yangın çıktı, gökyüzünü dumanlar kapladıİSTANBUL - Sefaköy'de bulunan bir atık deposunda yangın çıktı.

Sefaköy'de atık deposunda yangın çıktı, gökyüzünü dumanlar kapladı
İSTANBUL - Sefaköy'de bulunan bir atık deposunda yangın çıktı. Yangın nedeniyle gökyüzünü dumanlar kapladı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
İstanbul Sefaköy'de bulunan bir atık deposunda henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Alevler biranda tüm depoyu sardı. Yangın nedeniyle gökyüzünü dumanlar kapladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.
İstanbul, İtfaiye, Sefaköy, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 06:39 Kaynak: İHA
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