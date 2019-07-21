SEFAKÖY'DE BİR ARAÇ METOBÜS DURAĞINA DALDI; YARALILAR VAR (1)

Hüseyin COŞKUN/ İSTANBUL DHA

Sefaköy'de bir araç metrobüs durağına daldı. Kazada çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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Olay yerinden görüntüler

