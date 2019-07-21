SEFAKÖY'DE BİR ARAÇ METOBÜS DURAĞINA DALDI; YARALILAR VAR (1)
1 saat önce
Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL DHASefaköy'de bir araç metrobüs durağına daldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 11:51 Kaynak: DHA
Hüseyin COŞKUN/ İSTANBUL DHA
Sefaköy'de bir araç metrobüs durağına daldı. Kazada çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Görüntü Dökümü:
------------
Olay yerinden görüntüler
Avukat, duruşma salonunda hakimlere kemerle saldırdı Otomobil, metrobüs durağındaki yolculara çarptı, 6 kişi yaralandı Nijerya'da kaçırılan 4 Türk vatandaşının kimliği belli oldu İçişleri Bakanlığı duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi