Sefaköy'de bir araç metobüs durağına daldı; yaralılar var (1)
1 saat önce
SEFAKÖY'de bir araç metrobüs durağına daldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 11:52 Kaynak: DHA
SEFAKÖY'de bir araç metrobüs durağına daldı. Kazada çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
- İstanbul
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