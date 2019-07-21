Son Dakika Haberleri: Sefaköy'de bir araç metobüs durağına daldı; yaralılar var (1)
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Sefaköy'de bir araç metobüs durağına daldı; yaralılar var (1)

1 saat önce

SEFAKÖY'de bir araç metrobüs durağına daldı.

Sefaköy'de bir araç metobüs durağına daldı; yaralılar var (1), System.String[]
SEFAKÖY'de bir araç metrobüs durağına daldı. Kazada çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


- İstanbul
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 11:52 Kaynak: DHA
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