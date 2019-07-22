Son Dakika Haberleri: SEFAKÖY'DE BİR ARAÇ OTOBÜS DURAĞINA DALDI: 6 YARALI(2)
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SEFAKÖY'DE BİR ARAÇ OTOBÜS DURAĞINA DALDI: 6 YARALI(2)

1 saat önce

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL DHAD-100 Karayolu Avcılar istikameti Sefaköy mevkii otomobil başka bir araca çarptıktan sonra yan yoldaki otobüs durağına daldı.

SEFAKÖY'DE BİR ARAÇ OTOBÜS DURAĞINA DALDI: 6 YARALI(2), System.String[]

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN/ İSTANBUL DHA
D-100 Karayolu Avcılar istikameti Sefaköy mevkii otomobil başka bir araca çarptıktan sonra yan yoldaki otobüs durağına daldı. Kazada durakta bulunan 6 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda  ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:
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Olay yerinden görüntüler


Avcılar, Sefaköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 12:13 Kaynak: DHA
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