SEFAKÖY'DE BİR ARAÇ OTOBÜS DURAĞINA DALDI: 6 YARALI(2)
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Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL DHAD-100 Karayolu Avcılar istikameti Sefaköy mevkii otomobil başka bir araca çarptıktan sonra yan yoldaki otobüs durağına daldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 12:13 Kaynak: DHA
Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN/ İSTANBUL DHA
D-100 Karayolu Avcılar istikameti Sefaköy mevkii otomobil başka bir araca çarptıktan sonra yan yoldaki otobüs durağına daldı. Kazada durakta bulunan 6 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.
Görüntü Dökümü:
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Olay yerinden görüntüler
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