Son Dakika Haberleri: Sefaköy'de bir araç otobüs durağına daldı: 6 yaralı(2)
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Sefaköy'de bir araç otobüs durağına daldı: 6 yaralı(2)

58 dakika önce

100 Karayolu Avcılar istikameti Sefaköy mevkii otomobil başka bir araca çarptıktan sonra yan yoldaki otobüs durağına daldı.

Sefaköy'de bir araç otobüs durağına daldı: 6 yaralı(2), System.String[]
D-100 Karayolu Avcılar istikameti Sefaköy mevkii otomobil başka bir araca çarptıktan sonra yan yoldaki otobüs durağına daldı. Kazada durakta bulunan 6 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda  ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.


- İstanbul
Avcılar, Sefaköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 12:20 Kaynak: DHA
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