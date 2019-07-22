Sefaköy'de bir araç otobüs durağına daldı: 6 yaralı(2)
58 dakika önce
100 Karayolu Avcılar istikameti Sefaköy mevkii otomobil başka bir araca çarptıktan sonra yan yoldaki otobüs durağına daldı.
D-100 Karayolu Avcılar Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 12:20 Kaynak: DHA
istikameti Sefaköy
mevkii otomobil başka bir araca çarptıktan sonra yan yoldaki otobüs durağına daldı. Kazada durakta bulunan 6 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.
- İstanbul
Küçükçekmece Gölü'nde kaybolan kadının cansız bedeni bulundu 15 yaşındaki gencin kullandığı otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı İş aramak için Küçükçekmece'de evden çıktı, cesedi Avcılar sahilde bulundu Otomobil duvara çarptı: 1'i bebek 4 kişi can verdi