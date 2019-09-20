Son Dakika Haberleri: Sefaköy'de düğün konvoyunda terör estiren 6 maganda tutuklandı (1)
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Sefaköy'de düğün konvoyunda terör estiren 6 maganda tutuklandı (1)

1 saat önce

Çağatay KENARLI/İSTANBULD100 Karayolu Sefaköy mevkisindeki düğün konvoyunda lüks otomobillerle yol keserek meşalelerle ortalığı dumana boğan, tabancalarla ateş açan ve abartı egzoz ile siren çalarak terör estiren 8 magandadan 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 kişi mahkeme...

Sefaköy'de düğün konvoyunda terör estiren 6 maganda tutuklandı (1), System.String[]

Çağatay KENARLI/İSTANBUL
D100 Karayolu Sefaköy mevkisindeki düğün konvoyunda lüks otomobillerle yol keserek meşalelerle ortalığı dumana boğan, tabancalarla ateş açan ve abartı egzoz ile siren çalarak terör estiren 8 magandadan 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 kişi mahkeme tarafından serbest bırıldı. 1 kişinin de emniyetteki sorgusunun ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Görüntü dökümü:
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-Şüphelilerin emniyetten çıkarılışı


Sefaköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 03:41 Kaynak: DHA
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