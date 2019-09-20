Sefaköy'de düğün konvoyunda terör estiren 6 maganda tutuklandı (1)
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100 Karayolu Sefaköy mevkisindeki düğün konvoyunda lüks otomobillerle yol keserek meşalelerle ortalığı dumana boğan, tabancalarla ateş açan ve abartı egzoz ile siren çalarak terör estiren 8 magandadan 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 kişi mahkeme tarafından serbest bırıldı.
D-100 Karayolu Sefaköy Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 03:42 Kaynak: DHA
mevkisindeki düğün konvoyunda lüks otomobillerle yol keserek meşalelerle ortalığı dumana boğan, tabancalarla ateş açan ve abartı egzoz ile siren çalarak terör estiren 8 magandadan 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 kişi mahkeme tarafından serbest bırıldı. 1 kişinin de emniyetteki sorgusunun ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.
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