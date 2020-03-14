Sefaköy'de meydana gelen zincirleme kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sefaköy'de meydana gelen zincirleme kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Sefaköy'de meydana gelen zincirleme kazada 3 kişi yaralandı

1 saat önce

Sefaköy'de meydana gelen zincirleme kazada 3 kişi yaralandı Küçükçekmece Sefaköy'de E-5'te seyir halinde hareket eden araç arıza yapmasıyla arkadan gelen 4 araç zincirleme kaza meydana geldi.

Sefaköy'de meydana gelen zincirleme kazada 3 kişi yaralandı

İSTANBUL - Küçükçekmece Sefaköy'de E-5'te seyir halinde hareket eden araç arıza yapmasıyla arkadan gelen 4 araç zincirleme kaza meydana geldi. Kaza sonrası 3 kişi yaralanırken E-5 te trafik durma noktasına geldi.

Kaza Sefaköy E-5 te meydana geldi. Edinilen bilgiye seyir halinde olan bir araç arıza yapmasıyla araç yolda bir anda durdu. Bu esnada arkadan gelen 4 araç zincirleme kaza yaptı. 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. E5' te yoğun trafik oluşurken trafik durma noktasına geldi. Yaralılar tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Kazada maddi hasar alan araçlar çekici yardımıyla çekildi. Araçların yoldan çekilmesiyle trafik yeniden yola açıldı.

Sefaköy'de meydana gelen zincirleme kazada 3 kişi yaralandı

Sefaköy, Araç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 04:34 Kaynak: İHA
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