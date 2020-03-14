SEFAKÖY'DE ZİNCİRLEME KAZA: 3 YARALI - Son Dakika
Son Dakika Güncel SEFAKÖY'DE ZİNCİRLEME KAZA: 3 YARALI - Son Dakika

SEFAKÖY'DE ZİNCİRLEME KAZA: 3 YARALI

6 saat önce

Küçükçekmece'de 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

SEFAKÖY'DE ZİNCİRLEME KAZA: 3 YARALI, System.String[]
Küçükçekmece'de 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, Sefaköy, D-100 Karayolu Bakırköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Sefaköy'den Bakırköy istikametine gitmekte bir otomobil, D-100 Karayolu üzerinde arızalandı. Sürücüsü tarafından yol kenarına çekilen otomobile arkasından gelmekte otomobillerin vurması sonucu 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 3 kişi yaralandı. Kazayı gören sürücülerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 3 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100  Karayolu  Bakırköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan otomobillerin kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

-Kazadan detaylar

-Kazaya karışan otomobiller

-Trafik detaylar

-Genel ve detaylar


- İstanbul
Küçükçekmece, Sefaköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 01:03 Kaynak: DHA
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