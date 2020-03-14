SEFAKÖY'DE ZİNCİRLEME KAZA: 3 YARALI - Son Dakika

Küçükçekmece'de 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, Sefaköy, D-100 Karayolu Bakırköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Sefaköy'den Bakırköy istikametine gitmekte bir otomobil, D-100 Karayolu üzerinde arızalandı. Sürücüsü tarafından yol kenarına çekilen otomobile arkasından gelmekte otomobillerin vurması sonucu 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 3 kişi yaralandı. Kazayı gören sürücülerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 3 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Bakırköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan otomobillerin kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.