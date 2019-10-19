Son Dakika Haberleri: Sefaköy E-5'te motosiklet kazası: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Sefaköy E-5'te motosiklet kazası: 1 yaralı

Sefaköy E-5'te motosiklet kazası: 1 yaralı

1 saat önce

Sefaköy E-5'te motosiklet kazası: 1 yaralıİSTANBUL - Sefaköy E-5 Karayolu'nda bir aracı sollamaya çalışırken direksiyon hakimiyetini kaybeden motosikletli genç bariyerlere çarptı.

Sefaköy E-5'te motosiklet kazası: 1 yaralı

İSTANBUL - Sefaköy E-5 Karayolu'nda bir aracı sollamaya çalışırken direksiyon hakimiyetini kaybeden motosikletli genç bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan genç ambulansla hastaneye kaldırılırken bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza saat 10.30 sularında Sefaköy E-5 Karayolu'nda Topkapı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye ve iddialara göre; seyir halindeki motosikletli genç bir aracı geçmeye çalışırken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bariyerlere çarpan genç daha sonra motosikletiyle yola savruldu. Çevredekilerin yardımına koştuğu motosikletli olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluşurken polis kazaya ilişkin incelme başlattı.

Sefaköy E-5'te motosiklet kazası: 1 yaralı

Sefaköy, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 11:38 Kaynak: İHA
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