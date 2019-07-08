Son Dakika Haberleri: Sefer iptal oldu, İzmir'den Ankara'ya uçamadılar
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Sefer iptal oldu, İzmir'den Ankara'ya uçamadılar

17 dakika önce

İZMİR Adnan Menderes Havalimanı'ndan Ankara'ya uçması gereken yolcu uçağında teknik bir arıza ortaya çıkınca sefer iptal edildi.

Sefer iptal oldu, İzmir'den Ankara'ya uçamadılar, System.String[]
İZMİR Adnan Menderes Havalimanı'ndan Ankara'ya uçması gereken yolcu uçağında teknik bir arıza ortaya çıkınca sefer iptal edildi. İzmir'de kalan yolcular, herhangi bir yedek uçuş olmamasına tepki gösterdi.
Adnan Menderes Havalimanı'nda, bugün saat 05.50'de havalanacak olan AnadoluJet'e ait TK7001 sefer sayılı İzmir-Ankara uçuşu, uçakta oluşan teknik bir arıza nedeniyle iptal edildi. Ankara uçuşu için havalimanına gelen yolcular, kendilerine geç bilgi verildiğini ileri sürerek yetkililere tepki gösterdi. Firmanın yedek uçuşunun olmaması nedeniyle yolcular mağdur oldu.   Ankara Adliyesi'nde önemli bir davası olduğunu belirten avukat Levent Kahya, "Bugün Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu sanıkla ilgili dosyam var ve onun davası var. Hayati önem arz eden bir durum, yani dilekçe vererek ya da başka bir yöntemle müvekkilimi savunma ihtamalim yok, dosyam özellikli bir dosya, Ankara'da başka bir meslektaşımdan rica etme şansım yok, bir mazaret verip ertelenmesi söz konusu değil. Müvekkilimin ailesi var, eşi kocasının tahliye olması için bekliyor. Bütün şirketlere baktım, şu anda herhangi bir uçuş yok. Biletlerimiz iptal edildi" dedi.
İzmir'de ameliyat olan Nuray Acar, Adıyaman'da annesinin ameliyatı olduğunu ve gidemediğini ifade etti. Uçuş iptali nedeniyle mağdur olduklarını vurgulayan Acar, "İzmir'de ameliyat oldum, bugün saat 05.50'ye Ankara aktarmalı Adıyaman uçağına bilet aldım. Annemin ameliyatına yetişmeye çalışırken biletim iptal oldu, herhangi bir açıklama yapılmadı. Ne kadar bekleyebilirim bilmiyorum. Adıyaman'a uçuşumu da kaçıracağım" diye konuştu.
Öte yandan, yolcuların havalimanında bekleyişi sürüyor.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 07:04 Kaynak: DHA
Adnan Menderes Havalimanı, Adıyaman, Ankara, İzmir, Güncel
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