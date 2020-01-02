Sefer tasını almayınca öldüğü ortaya çıktı - Son Dakika

KARABÜK'te, yalnız oturan Salim Çam'ın (52), Kızılay'ın evinin önüne bıraktığı sefer tasını almaması üzerine durumdan şüphelenen komşuları polise haber verdi. Gelen polis ekiplerince, Salim Çam (52) dairesinde ölü bulundu. Çam'ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğünü tespit edildi.

Yeni Mahalle Zafer Sokak'taki 3 katlı evin giriş katında yalnız oturan eşinden ayrı olan 1 çocuk babası Salim Çam'dan dünden beri haber almayan komşuları, akşam saatlerinde Türk Kızılayı'nın kapısının önüne bıraktığı sefer tasını da almadığını gördü. Bunun üzerine durumdan şüphelenen mahalli, polise ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince kapısı kırılarak girilen evde, Salim Çam sobanın bulunduğu odada hareketsiz halde yatarken bulundu.Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Çam'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerde Çam'ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğünü tespit edildi. Yapılan incelemelerin ardından Salim Çam'ın cesedi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.