Son Dakika Haberleri: Sefer Taslarıyla Umut ve Sevgi Dağıtıyorlar

Sefer Taslarıyla Umut ve Sevgi Dağıtıyorlar

1 saat önce

Tekirdağ Çorlu Belediyesi tarafından vatandaş odaklı belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen aşevi, yardıma muhtaç ve dar gelirlilerin yanında olmaya devam ediyor.

Sefer Taslarıyla Umut ve Sevgi Dağıtıyorlar, System.String[]
Tekirdağ Çorlu Belediyesi tarafından vatandaş odaklı belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen aşevi, yardıma muhtaç ve dar gelirlilerin yanında olmaya devam ediyor.

Her gün ihtiyaç sahibi yüzlerce kişi ve aileye sıcak yemek ulaştırmakla kalmayan Çorlu Belediyesi Aşevi her Ramazan ayı boyunca düzenlenen iftar yemekleri ile gelenekleri de devam ettiriyor. Binlerce kişinin sofrasını umut ve çeşit çeşit lezzetlerle donatan Çorlu Belediyesi Aşevi, bugüne kadar tam 1 milyon 452 bin 332 öğün yemeği Çorlu'da yaşayan dar gelirli ailelerin evlerine teslim etti.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, "Sefer taslarına koyduğumuz yemeğin yanına halkımıza duyduğumuz sevgiyi de ekliyoruz. İhtiyaç sahibi hemşehrilerimizin her daim yanında olacağız" dedi.

Başkan Sarıkurt, "Hemşehrilerimizin gülen yüzü ve mutluluğu bizlerin çalışma şevkini katlayarak arttırıyor. Çorlu'da mutlu yarınlar için durmaksızın çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Çorlu'da yaşayan herkesin kendini iyi hissetmesi, en önemli misyonlarımızın başında geliyor. Belediyecilik anlayışımız çerçevesinde halkın her kesimine dokunmaya ve hizmet götürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 02:34 Kaynak: İHA

Tekirdağ, Çorlu Belediyesi, Çorlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Zafer Çika'nın Cenazesinde Büyük Saygısızlık! Erdoğan'dan Akşener'e: Tayyip Erdoğan Böyle Bir Şeye Tahammül Edemez

Yeni Zelanda'daki Cami Saldırısında 2 Türk'ün Yaralandığı Ortaya Çıktı Erdoğan, Canlı Yayında Oylama Yaptı: Kabul Edenler-Etmeyenler?
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 16:29:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sefer Taslarıyla Umut ve Sevgi Dağıtıyorlar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]