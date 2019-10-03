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Seferden zafere Türk Kadını Kayseri Kalesi'nde

50 dakika önce

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, hafta sonu tanıtımı yapılan Kayseri Kalesi Kültür Sanat Merkezi'ni gezdi.

Seferden zafere Türk Kadını Kayseri Kalesi'nde, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, hafta sonu tanıtımı yapılan Kayseri Kalesi Kültür Sanat Merkezi'ni gezdi. Kayseri Kalesi'nde KAYMEK tarafından açılan Seferden Zafere Türk Kadını sergisini de ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, kahraman Türk kadınlarını herkesin tanıması gerektiğini belirtti.


Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Kalesi Kültür Sanat Merkezi'nde öncelikle KAYMEK tarafından açılan Seferden Zafere Türk Kadını sergisini ziyaret etti. Tarihimizin her döneminde yiğitliğini ve gücünü göstermiş olan Türk kadınlarının tanıtıldığı sergiyi herkesin görmesi gerektiğini belirten Başkan Büyükkılıç, tarihe; iffet, iman ve zafer dersi vermiş Fatma Bacılar, Nene Hatunlar, Cennet Yiğitler ve daha nice Türk kadınının yolumuzu aydınlatmaya ve yeni nesillere örnek olmaya devam edeceğini söyledi.


VATANDAŞLARA İKRAMLARDA BULUNDU


Seferden Zafere Türk Kadını Sergisi'nin ardından Kayseri Kalesi Kültür Sanat Merkezi'ni gezen Başkan Memduh Büyükkılıç, vatandaşlarla görüştü ve onlara gözleme ile börek ikram etti. - KAYSERİ

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 09:59 Kaynak: İHA
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