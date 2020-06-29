Sefere çıkmaya hazırlanan yolcu otobüsü terminalde yandı - Son Dakika

Sefere çıkmaya hazırlanan yolcu otobüsü terminalde yandı

Sefere çıkmaya hazırlanan yolcu otobüsü terminalde yandı İZMİR Otobüs Terminalinde sefer için hazırlık yapılan park halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı.

Sefere çıkmaya hazırlanan yolcu otobüsü terminalde yandı

İZMİR Otobüs Terminalinde sefer için hazırlık yapılan park halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı. Kısa süre yolcularıyla hareket etmesi planlanan otobüsteki yangında yaralanan olmazken, olası faciadan dönüldü.
İzmir Otobüs ve Terminal İşletmelerinde (İZOTAŞ) saat 01.00 sıralarında sefer öncesi son hazırlıkları yapılan park halindeki 06 BMJ 933 plakalı yolcu otobüsünde yangın çıktı. Otobüsten dumanlar yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Yapılan çalışmalar sonucunda, park halindeki yolcu otobüsündeki yangın söndürüldü. Elektrik aksamındaki arzıdan çıktığı tahmin edilen yangında otobüs, büyük hasar gördü.
AYNI OTOBÜSTE ÖNCEKİ GÜN DE YANGIN ÇIKMIŞ
İddiaya göre, aynı otobüste önceki gün de park halindeyken elektrik aksamının arızalanması sonucu küçük çaplı yangın çıktığı belirtildi. Personelin dikkati sonucu bu yangın büyümeden söndürüldü.
SEFERE ÇIKACAKTI
Terminalde park halindeyken çıkan yangında alev alev yanan yolcu otobüsünün gece saatlerinde İstanbul'a sefere çıkacağı ileri sürüldü. Yangının sefer öncesi çıkması, olası bir faciayı önledi. Polis ekipleri yangın ile ilgili soruşturma başlattı.

- İzmir
İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 04:33 Kaynak: DHA

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