Son Dakika Haberleri: Seferihisar Açıklarında 64 Kaçak Göçmen Yakalandı

Seferihisar Açıklarında 64 Kaçak Göçmen Yakalandı

58 dakika önce

İZMİR'in Seferihisar ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan lastik botla Yunan adalarına gitmeye çalışan 64 kaçak göçmen yakalandı.

Seferihisar Açıklarında 64 Kaçak Göçmen Yakalandı, System.String[]
İZMİR'in Seferihisar ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan lastik botla Yunan adalarına gitmeye çalışan 64 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, Sığacık Körfezi açıklarında, lastik botla yasa dışı yollardan Yunan adalarına gitmeye çalışan grubu fark etti. Durdurulan lastik bottaki 36'sı Orta Afrika, 19'u Kongo ve 9'u Filistin uyruklu olmak üzere toplam 64 kaçak göçmen yakalandı. 36'sı erkek, 12'si kadın ve 16'sı çocuk olan kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:16 Kaynak: DHA

İzmir, Seferihisar, Güncel
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