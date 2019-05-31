Son Dakika Haberleri: Seferihisar bayram tatiline hazır
Son Dakika Güncel Haber

Seferihisar bayram tatiline hazır

1 saat önce

Türkiye'de ilk akla gelen yazlık ve tatil bölgelerinden biri olan İzmir'in Seferihisar ilçesi Sığacık Mahallesinde bulunan otellerde ve pansiyonlarda yüzde 90 rezervasyon oranı ile bayram tatilinde doluluk yaşanacak.

Seferihisar bayram tatiline hazır, System.String[]
Türkiye'de ilk akla gelen yazlık ve tatil bölgelerinden biri olan İzmir'in Seferihisar ilçesi Sığacık Mahallesinde bulunan otellerde ve pansiyonlarda yüzde 90 rezervasyon oranı ile bayram tatilinde doluluk yaşanacak.

Seferihisar ilçesine bağlı Sığacık ve Akarca bölgelerinde ikinci konut olarak tabir edilen yazlık evlerin de dolu olacağı tahmin edilen dokuz günlük Ramazan Bayramı tatilinde Seferihisar Belediyesi Temizlik Hizmetleri ve Zabıta Müdürlüğü 24 saat görevde olacak. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, belediye temizlik ve zabıta işlerinin bayramda da görevlerinin başında olacaklarını, Seferihisar'a gelecek ya da burada yaşayan herkesin bayramlarını rahat ve huzur içinde geçirmesi için bayram mesaisi yapacaklarını söyledi.

"Hizmet için buradayız"

Başkan Yetişkin, "Vatandaşlarımız bayramlarını rahat, huzurlu ve temiz ortamda geçirebilmesi için temizlik ve zabıta görevlilerimiz bayram süresince görevlerinin başında olacak. Temizlik işçilerimiz caddelerde yollarda çöp bırakmayacak, dolu çöp konteyneri beklemeyecek. Telefonlarımız 24 saat açık olacak" dedi. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:39 Kaynak: İHA
Zabıta, İzmir, Seferihisar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Lüks sitedeki daireyi içki imalathanesine çevirmişler AK Parti eski İl Başkan Yardımcısı, polis kıyafeti giymiş bir kişinin silahlı saldırısına uğradı AK Parti İzmir eski İl Başkan Yardımcısı Kurtulmuş'a kanlı infaz! Bici bici satıcıları, zabıtanın tezgah yasağı nedeniyle kendilerini yakmak istedi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 11:45:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Seferihisar bayram tatiline hazır
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]