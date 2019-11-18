Son Dakika Haberleri: Seferihisar Belediye Başkanı: "İfadeler şahsıma ait değil"
Son Dakika Güncel Seferihisar Belediye Başkanı: 'İfadeler şahsıma ait değil' - Son Dakika

Seferihisar Belediye Başkanı: "İfadeler şahsıma ait değil"

6 saat önce

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, bir gazetede yer alan ifadelerin kendisine ait olmadığını aktararak, "İfadelerin şahsıma ait olmadığını ve başkanımız Tunç Soyer'in Seferihisar Belediye Başkanlığı döneminde 500 kişilik bir bankamatik personel alımı gerçekleşmediğini...

Seferihisar Belediye Başkanı:

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, bir gazetede yer alan ifadelerin kendisine ait olmadığını aktararak, "İfadelerin şahsıma ait olmadığını ve başkanımız Tunç Soyer'in Seferihisar Belediye Başkanlığı döneminde 500 kişilik bir bankamatik personel alımı gerçekleşmediğini kamuoyunun bilgilerine sunarım" dedi.


Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, basında yer alan bir haber üzerine açıklama yayınladı. Haberde, "Seferihisar'ı bu hale eski Başkan Tunç Soyer getirdi. Giderayak 500 kişilik şirkette çalışan sayısını bine çıkardı. 500 kişi fazlalık var. Tek çare Soyer'in 500 kişiyi büyükşehir belediyesine kaydırması. Yoksa işimiz çok zor" şeklindeki açıklamaların kendisine ait olmadığını ifade eden Yetişkin, "Üstte yar alan ifadelerin şahsıma ait olmadığını ve Başkanımız Tunç Soyer'in Seferihisar Belediye Başkanlığı döneminde 500 kişilik bir bankamatik personel alımı gerçekleşmediğini kamuoyunun bilgilerine sunarım. Gerçekleri yansıtmayan, belediyelerimiz arasındaki uyumlu çalışmalara gölge düşüren ve kasti olarak kamuoyunu yanlış bilgilendirme gayesi taşıyan bu ve benzeri haberlere itibar edilmemelidir. Söz konusu yanıltıcı haber içeriğiyle ilgili hukuki haklarım saklı kalmak kaydıyla, kamuoyunun dikkatine arz ederim" dedi. - İZMİR

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 05:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bardan kovulan alkollü adam, pompalı ile dehşet yaşattı
8 günlük bebeğinin cansız bedenini hastaneye getiren anne, "Bu öldü, bunu alın" dedi 130 bin metal işçisini ilgilendiren zam pazarlığı devam ediyor! Sendika yüzde 26 zam istedi AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ahmet Sağlam istifa etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2019 23:50:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Seferihisar Belediye Başkanı: "İfadeler şahsıma ait değil"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]