Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin Mazbatasını Aldı

Seferihisar Belediye Başkanlığına seçilen İsmail Yetişkin görevine başladı.

Seferihisar Belediye Başkanlığına seçilen İsmail Yetişkin görevine başladı.



Seferihisar İlçe Seçim Kurulunda mazbatasını aldıktan sonra Atatürk Anıtı'na çelenk sunan Yetişkin, ardından belediyeye geçerek görevi devraldı.



Makamında tebrikleri kabul eden Yetişkin, görev süresince Seferihisar'a hizmet için çalışacağını, bayrağı daha ileriye taşımanın gayretinde olacağını söyledi.

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