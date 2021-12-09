Seferihisar Belediyesi "Çarşamba Sohbetleri" başladı - Son Dakika

Seferihisar Belediyesi Kadın Danışma Merkezi, kurulduğu günden beri verdiği hukuksal, psikolojik, sosyal destek hizmetlerine gönüllü avukat, psikolog, aile danışmanı ve felsefecilerle yapılacak alan çalışmalarını da ekledi. İlçenin bütün mahallelerine giderek yerinde hizmet vermek için ilk adımı Tepecik Mahallesinde attı.

Hukuki Danışmanlık, Aile Danışmanlığı, Psikolojik Danışmanlık ve Felsefe alanlarında uzman danışmanlar ile başlayan projenin ilk toplantısı Tepecik Kahvesi'nde gerçekleşti.

Tepecik Mahallesi'nde yaşayan, çocuğu olan olmayan, çalışan çalışmayan, 7'den 70'e toplantıya katılan kadınlar alanlarında uzman danışmanlar ile sıkıntılarını paylaştı.

"Tüm Seferihisar'ı kapsayacak çalışmalar yapacağız"

Proje için gönüllü çalışan Avukat Ezgi Umucu Dündar "Bu çalışma ile farklı disiplinlerden, alanında uzman birçok kişi bir araya geldi. Bütün bir yıl boyunca devam edecek ve tüm Seferihisar'ı kapsayacak çalışmalar yapacağız. Bu çalışmada hukukçular, psikologlar, sosyologlar, aile danışmanları ve felsefeciler başta olmak üzere alanında uzman kişiler ile hep birlikte çalışıyoruz. Seferihisar'da yaşayan kadın erkek ayrımı olmaksızın tüm vatandaşlar, program takvimini takip ederek toplantılarımıza katılıp sorularını sorabilir. Bu çalışmanın Seferihisar'a fayda sağlamasını diliyor ve tüm vatandaşlarımızın katılımını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kadın bilinçlenirse toplum bilinçlenir"

Seferihisar İlçe Baro Temsilcisi Avukat Irmak Değerli "Hedefimiz yüzlerce insana ulaşmak biz inanıyoruz ki yalnızca bir kadına bile ışık olabilirsek o kadın da ailesine ışık olur. Kadın bilinçlenirse, toplum bilinçlenir. Bizi destekleyen Seferihisar belediyesine, ve gönüllü olarak bu çalışmaya katılan tüm ekibimize teşekkürler. Birlikte güçlüyüz" dedi.

Proje kapsamında Avukat Ezgi Umucu Dündar, Avukat Irmak Değerli, Avukat Damla Değerli Okumuş, Psikolog Sevil Arslan, Psikolog Bengü Şensoy, Aile Danışmanı Şükran Tozduman, Felsefeci ve Analis et Özgün Bilgin Seval Doğanlar'ın moderatörlüğünde toplantıya katılan tüm kadınlarla hem özel hem de toplu toplantılarda bulunarak çalışmalara devam edecek.?