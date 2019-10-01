Seferihisar Belediyesi ihaleleri canlı yayınlayacak

Seferihisar Belediyesi, gerçekleştirdiği tüm ihaleleri canlı olarak yayınlamaya başlayacağını bildirdi.



Seferihisar Belediyesi, ihaleleri artık canlı olarak yayınlayacak. İhalelerin, Seferihisar Belediyesine ait sosyal medya adresleri üzerinden yayınlanacağı ifade edilirken, yeni uyulama 3 Ekim 2019 Perşembe günü 'Baskılı Materyal Hizmet Alımı İhalesi' ile başlayacak. Şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri doğrultusunda böyle bir karar aldıklarını ifade eden Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, "Bundan sonra gerçekleşecek tüm ihalelerin canlı yayınlayacağız. Şeffaflık ve hesap verilebilirlik kriteri bizim için çok önemli. Eylül ayı meclis toplantımızı Dutlaraltı'nda halka açık alanda gerçekleştirdik. Meclis gündemini önceden vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. Gelir gider durumumuzu da ilçe meydanındaki led ekrandan duyuracağız" şeklinde konuştu. - İZMİR