Seferihisar Belediyesi Uluslararası Resim Çalıştayı Sona Erdi - Son Dakika

Başkan Yetişkin "Seferihisar'ı sanat üretim merkezi yapacağız"

Seferihisar Belediyesi ve Abderalılar Sanat Derneği işbirliği ile Sanatçı Sinan Yasdıman küratörlüğünde gerçekleştirilen Uluslararası Resim Çalıştayı renkli bir törenle sona erdi.

Seferihisar Belediyesi Kent Belleği ve Anı Evi'nde düzenlenen çalıştaya üç farklı ülkeden 7 sanatçı katıldı.

Çalıştay sürecinde sanatçılar; Farida Hamitovna, Teymur Ağalıoğlu, Taha İsmail Elgün, Mustafa Mutlu, Ömer Çam, Olcay Kahraman ve Zeki Serbest tarafından hazırlanan eserler 6 gün boyunca sergilendi.

Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan'dan sanatçıların katıldığı çalıştayın ikincisi 16 Ağustos'ta gerçekleşecek.

"Seferihisar'ı kültür ve sanat başkenti yapacağız"

Başkan Yetişkin "Kentimizi evrensel bir sanat üretim merkezi ve kültür sanat başkenti haline getirmek için çalışıyoruz. İkincisini 16 Ağustos'ta gerçekleştireceğimiz Uluslararası Resim Çalıştayı'mıza katılan tüm sanatçılarımıza ve halkımıza teşekkür ediyorum. Dünyanın farklı yerlerinden sanatçıları Seferihisarlılara buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.