Seferihisar Belediyesinden Hayvan Barınağı Açıklaması
1 saat önce
Seferihisar Belediye Başkanlığı, Seferihisar Hayvan Barınağı ile ilgili medyada yer alan görüntülere ilişkin açıklama yaptı.
Seferihisar
Belediye Başkanlığı, Seferihisar Hayvan Barınağı ile ilgili medyada yer alan görüntülere ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada "Görüntülere konu olan yer, hayvan barınağındaki soğuk hava dolabıdır." ifadelerine yer verildi.
Seferihisar Belediye Başkanlığı, Seferihisar Hayvan Barınağı ile ilgili basında yer alan görüntüler ve haberler hakkında açıklama yaptı. Açıklamada görüntülere konu olan yerin hayvan barınağındaki soğuk hava dolabı olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi: "Seferihisar ilçe hudutları içerisinde trafik kazası sonucu ölen canların 5199 Sayılı Kanun gereği toplama, kısırlaştırma ve defin işleri belediyemiz tarafımızdan yapılmaktadır. Ölen canlar, soğuk hava dolabında bekletilip belediyemizin gömü alanına gömülmektedir. Görüntülere konu olan yer, hayvan barınağındaki soğuk hava dolabıdır. Değerli halkımıza duyurulur." - İZMİR
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 09:12 Kaynak: İHA
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