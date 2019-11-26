Son Dakika Haberleri: Seferihisar Belediyesine taziye karavanı desteği
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Seferihisar Belediyesine taziye karavanı desteği

6 saat önce

İzmir'in Seferihisar ilçesinde hayırsever iş adamları, vatandaşların en acılı günlerinde onlara destek olmak amacıyla taziye karavanı yaptırırken, karavan belediyeye teslim edildi.

Seferihisar Belediyesine taziye karavanı desteği, System.String[]

İzmir'in Seferihisar ilçesinde hayırsever iş adamları, vatandaşların en acılı günlerinde onlara destek olmak amacıyla taziye karavanı yaptırırken, karavan belediyeye teslim edildi.


Seferihisar ilçesi Ürkmez Mahallesi'nde iş adamları tarafından taziye karavanı yaptırıldı. Vatandaşlara zor günlerinde destek olmak amacıyla yaptırılan karavan, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'e teslim edildi.


Başkan İsmail Yetişkin "Gelişen mezarlık hizmetleri ile hemşehrilerimizin acılı günlerinde yanında oluyoruz. Cenaze anında cenaze sahipleri hayatlarının en hassas günlerinden birini yaşıyorlar. Bu günlerinde belediye olarak biz de elimizden geldiğince acılara ortak olmaya çalışıyoruz. Yüklerini bir nebze de olsa omuzlarından atmak için taziye çadırlarımızı kullanıyorduk; ama kış aylarında çadırlar kullanışlı olmadığı için Ürkmez bölgesinde yaşayan hayırsever arkadaşlarımız böyle bir sistem geliştirdiler. Klimalı, mutfak ve çay tezgahına sahip, aydınlatmalı 17 metrekare iç alana sahip karavanımız yaz kış taziye evleri önünde hizmet verecek. Seferihisar merkezde ise birkaç farklı noktada bu hizmeti belediye olarak vermeye başlayacağız, emeği geçenlere teşekkür ederiz" dedi. - İZMİR

Seferihisar, Ürkmez, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 10:52 Kaynak: İHA
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