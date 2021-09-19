Seferihisar'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı - Son Dakika

Çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Kıbrıs Gazisi Mesut Kaymaz gerçekleştirdi.

Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene, Seferihisar Kaymakamı Naci Aktaş, Seferihisar Belediye Başkan Vekili Rahmi Çınar , Seferihisar Cumhuriyet Başsavcısı Taner Gül , Seferihisar Jandarma Eğitim Tabur Komutanı Feridun Çağlayan ile şehit yakınları ve gaziler katıldı.

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