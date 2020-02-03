Seferihisar'da 2. el ve antika pazarı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Seferihisar'da 2. el ve antika pazarı - Son Dakika

Seferihisar'da 2. el ve antika pazarı

6 saat önce

Seferihisar Belediyesinin destekleri ile Çağdaş Yaşam Derneği ve sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen "Seferihisar 2. El ve Antika Pazarı" dün Seferihisar Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Seferihisar'da 2. el ve antika pazarı, System.String[]

Seferihisar Belediyesinin destekleri ile Çağdaş Yaşam Derneği ve sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen "Seferihisar 2. El ve Antika Pazarı" dün Seferihisar Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. İkinci el eşyaların tüketiciyle buluştuğu pazara katılım yoğun oldu.


Çok sayıda vatandaşın katıldığı pazarda kıyafetten saate, aksesuardan ayakkabıya akla gelebilecek he türlü antika ürün sergilendi. 2. el eşya sahipleri ve sivil toplum kuruluşları, vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği pazarda satmak istedikleri ürünlerini tüketicilerin beğenisine sundu. Üretici Kadınlar Derneği Başkanı Asuman Aşkın konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Seferihisar'da uzun zamandır gerçekleştirmek istediğimiz bir etkinliği gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum. İlk gün olduğu için bu kadar kalabalık olacağımızı düşünmemiştim. Yoğun bir ilgi oldu. Burası duyuldukça daha çok kalabalık olacağımızı düşünüyorum. Kullanmadığınız, ihtiyacınız olmayan her şeyi satabilirsiniz ya da ihtiyacınız olan ürünleri burada çok daha ucuz fiyatlara bulabilirsiniz. Nisan ayı sonrasında pazar yerinde daha büyük bir 2. el pazarı açmayı planlıyoruz" dedi. Seferihisar 2. El ve Antika Pazarı her ayın ilk pazar günü Seferihisar Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenecek. - İZMİR

Seferihisar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çin, Corona virüsünden ölenlerin gömülmesini yasakladı
Tuzla'da iki gencin sokak ortasındaki kavgası kamerada Çinliler, koronavirüs taşımasından korktukları evcil hayvanlarını pencereden atarak öldürüyor Erzincan'da kar maskeli hırsız, mağdurların komşusu çıktı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 17:49:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Seferihisar'da 2. el ve antika pazarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]