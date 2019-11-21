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Seferihisar'da 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı
6 saat önce
İzmir'in Seferihisar ilçesinde çeşitli hırsızlık olaylarına karıştıkları belirtilen 2 kişi tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 11:42 Kaynak: AA
İzmir'in Seferihisar ilçesinde çeşitli hırsızlık olaylarına karıştıkları belirtilen 2 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre Seferihisar'da çok sayıda hırsızlık olayına karıştığı belirtilen Ş.B. ve M.K. gözaltına alındı.
Zanlılar, sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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