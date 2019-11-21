Son Dakika Haberleri: Seferihisar'da 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı
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Seferihisar'da 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı

6 saat önce

İzmir'in Seferihisar ilçesinde çeşitli hırsızlık olaylarına karıştıkları belirtilen 2 kişi tutuklandı.

Seferihisar'da 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı, System.String[]

İzmir'in Seferihisar ilçesinde çeşitli hırsızlık olaylarına karıştıkları belirtilen 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre Seferihisar'da çok sayıda hırsızlık olayına karıştığı belirtilen Ş.B. ve M.K. gözaltına alındı.

Zanlılar, sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Seferihisar, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 11:42 Kaynak: AA
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