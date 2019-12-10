Son Dakika Haberleri: Seferihisar'da asayiş
Son Dakika Güncel Seferihisar'da asayiş - Son Dakika

Seferihisar'da asayiş

6 saat önce

Seferihisar'da bir işyerinden motorlu testere çalınması olayıyla ilgili 3 kişi yakalandı.

Seferihisar'da asayiş, System.String[]

Seferihisar'da bir işyerinden motorlu testere çalınması olayıyla ilgili 3 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre Atatürk Caddesi üzerindeki bir iş yerinden toplam 47 adet motorlu testere çalınması üzerine yürütülen soruşturmada M.A, K.D. ve B.A, çalınan eşyalarla birlikte yakalandı.

Zanlılar ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İlçede bir eğlence merkezinde uyuşturucu sattığı iddiasıyla yakalanan Ç.D, sevk edildiği mahkemece tutuklanırken diğer uyuşturucu operasyonda da gözaltına alınan M.Ç ve F.E, adliyeye sevk edildi.

Atatürk Caddesi, Seferihisar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 02:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Uyuşturucuyu saklamak için çiğ köfte lavaşı kullandı
Konya'da canlı yayında muhabire saldıran 4 şüpheli gözaltına alındı 2019 Nobel ödülleri protestolar gölgesinde sahiplerini buldu Abdülhamit'in torunu Külliye'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan, güven mektuplarını kabul etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 20:57:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Seferihisar'da asayiş
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]