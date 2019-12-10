Seferihisar'da asayiş

Seferihisar'da bir işyerinden motorlu testere çalınması olayıyla ilgili 3 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre Atatürk Caddesi üzerindeki bir iş yerinden toplam 47 adet motorlu testere çalınması üzerine yürütülen soruşturmada M.A, K.D. ve B.A, çalınan eşyalarla birlikte yakalandı.

Zanlılar ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İlçede bir eğlence merkezinde uyuşturucu sattığı iddiasıyla yakalanan Ç.D, sevk edildiği mahkemece tutuklanırken diğer uyuşturucu operasyonda da gözaltına alınan M.Ç ve F.E, adliyeye sevk edildi.