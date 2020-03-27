Seferihisar'da balıkçı teknelerinden akü çalan 3 kişi yakalandı - Son Dakika

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Seferihisar'da balıkçı teknelerinden akü çalan 3 kişi yakalandı
6 saat önce
Seferihisar ilçesine bağlı Sığacık Mahallesinde balıkçı teknelerinden akü çalan 3 kişi yakalandı.
Seferihisar ilçesine bağlı Sığacık Mahallesinde balıkçı teknelerinden akü çalan 3 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, son dönemde balıkçı teknelerinden hırsızlık olaylarının artması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Çaldıkları aküleri Karabağlar'da satmaya çalıştıkları tespit edilen M.A.E, A.G. ve K.A, suç üstü yakalandı.
Emniyette işlemleri tamamlanan 3 kişi adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 05:58 Kaynak: AA
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