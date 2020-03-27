Seferihisar'da balıkçı teknelerinden akü çalan 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Seferihisar ilçesine bağlı Sığacık Mahallesinde balıkçı teknelerinden akü çalan 3 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, son dönemde balıkçı teknelerinden hırsızlık olaylarının artması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Çaldıkları aküleri Karabağlar'da satmaya çalıştıkları tespit edilen M.A.E, A.G. ve K.A, suç üstü yakalandı.

Emniyette işlemleri tamamlanan 3 kişi adliyeye sevk edildi.