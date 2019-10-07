Son Dakika Haberleri: Seferihisar'da bıçaklı kavga: 3 yaralı
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Seferihisar'da bıçaklı kavga: 3 yaralı

52 dakika önce

İzmir'in Seferihisar ilçesinde 3 kişiyi bıçaklayan zanlı gözaltına alındı.

Seferihisar'da bıçaklı kavga: 3 yaralı, System.String[]

İzmir'in Seferihisar ilçesinde 3 kişiyi bıçaklayan zanlı gözaltına alındı.

Camikebir Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine kavgaya dönüşen olayda O.Y, yanında bulunan bıçakla Z.B, İ.B. ve B.A'yı yaraladı.

Yaralılardan Z.B, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine diğer iki yaralı ise Necat Hepkon Devlet Hastanesine sevk edildi.

O.Y, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, tedavisi devam eden Z.B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Seferihisar, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 09:36 Kaynak: AA
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