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"Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında sürücüler bilgilendirildi - Son Dakika

"Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında sürücüler bilgilendirildi

12.11.2021 17:18
"Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında sürücüler bilgilendirildi

İçişleri Bakanlığınca, trafik güvenliğine dikkati çekmek için başlatılan "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında Samsun, Sinop, Çankırı, Çorum, Tokat ve Amasya'da sürücülere yönelik bilgilendirme yapıldı.

İçişleri Bakanlığınca, trafik güvenliğine dikkati çekmek için başlatılan "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında Samsun, Sinop, Çankırı, Çorum, Tokat ve Amasya'da sürücülere yönelik bilgilendirme yapıldı.

Samsun'un merkez İlkadım ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, sürücü ve vatandaşlara emniyet kemeri kullanımının önemini anlatan broşürler dağıtıldı.

Etkinlik, Vali Vekili Sayın Şevket Cinbir, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Samsun Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ömer Ersever ve protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Katılımcılar, emniyet kemeri simülatörünü kullanarak kaza anında yaşananları tecrübe etti.

Sinop

Sinop'ta Uğur Mumcu Meydanı'nda İl Emniyet ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince koordine edilen uygulamada, durdurulan araçların sürücüleri ve araçlarda bulunan yolculara emniyet kemeri kullanımının önemi hatırlatılarak broşür verildi.

Uygulamaya katılan Vali Erol Karaömeroğlu ve İl Emniyet Müdürü Cahit Şahin, sürücülere emniyet kemeri konusunda uyarılarda bulunarak maske dağıttı.

Karaömeroğlu ve Şahin, araçlarda bulunan çocuklara da düdük hediye etti.

Vali Karaömeroğlu, gazetecilere, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan projenin emniyet kemeri takma konusunda sürücülerde farkındalık yaratacağına inandıklarını söyledi.

Emniyet kemerinin hayat kurtardığına işaret eden Karaömeroğlu, "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun önderlik ettiği projenin emniyet kemeri kullanımı noktasında çok faydalı olacağını düşünüyorum. Biz de sürücülere yönelik bilgilendirme yaptık." dedi.

Amasya

Amasya-Suluova kara yolu uygulama noktasında araçları durduran Vali Mustafa Masatlı, sürücülerle sohbet ederek emniyet kemeri takmaları konusunda uyarıda bulundu.

Masatlı, gazetecilere, emniyet kemerinin trafik güvenliğinde önemli bir yer tuttuğunu söyledi.

Emniyet kemeri takıldığında ölüm riskinin yüzde 45, ağır yaralanma riskinin yüzde 60 azaldığına dikkati çeken Masatlı, "Şehrimizin giriş ve çıkışlarında trafik güvenliği bakımından emniyet kemeri kontrolü yapıyoruz. Vatandaşlarımıza bunu hem anlatıyoruz, farkındalık oluşturma yönünde çaba sarf ediyoruz hem de çevrelerindekilere de anlatmalarını istiyoruz." diye konuştu.

Tokat

Tokat-Niksar kara yolu kavşağında Vali Ozan Balcı, sürücülerle sohbet ederek emniyet kemeri takmaları konusunda uyarıda bulundu ve iyi yolculuklar diledi.

Emniyet kemerinin takılmasının önemli olduğunu vurgulayan Balcı, "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun önderlik ettiği projenin emniyet kemeri kullanımı noktasında çok faydalı olacağını düşünüyorum. Biz de sürücülere yönelik bu konuda bilgilendirme yaptık." dedi.

Etkinlikte sürücülere maske, broşür ve kırmızı düdük dağıtıldı.

Çorum

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanlığının "Bir hareketine bakar hayat" kampanyası kapsamında Samsun-Ankara kara yolunda emniyet kemeri denetimi yaptı.

Vali Çiftçi, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser ve İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu ile Bölge Trafik Şube Müdürlüğü önünde oluşturulan denetim noktasında sürücülerin emniyet kemeri takıp takmadıklarını kontrol etti.

Sohbet ettiği sürücülere kitap, şapka, maske gibi hediyeler veren Çiftçi, kemer takan sürücülere teşekkür etti.

Çiftçi, Türkiye'de trafik güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak amacıyla "Bir hareketine bakar hayat" kampanyasının düzenlendiğini söyledi.

Kampanya kapsamında İçişleri Bakanı Soylu öncülüğünde Türkiye'deki bütün il ve ilçelerde denetim yapıldığını belirten Çiftçi, "Bugün emniyet kemeriyle başladık ancak ilerleyen günlerde farklı temalarla kampanya devam edecek, sadece emniyet kemeriyle sınırlı kalmayacak." diye konuştu.

Çorum Emniyet Müdürlüğünün kentte 2021 yılının 10 ayına ilişkin emniyet kemeri kullanım alışkanlığı konusunda rapor hazırladığını dile getiren Çiftçi, "Rapora göre yılın ilk 5 ayında yüzde 45 olan emniyet kemeri kullanım oranı, ikinci 5 ayda yüzde 78'e yükseliyor. Oranın bu şekilde artmasında bu gibi bilinçlendirme çalışmalarımızın olduğu kadar yol kontrolü ve trafik denetimlerinin de payı olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Çankırı

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ve İl Jandarma Komutanı Albay Yusuf Mutlu Genç ile 100. Yıl Kültür Merkezi önündeki uygulama noktasında emniyet kemeri kontrolü yaptı.

Ayaz, sürücülere emniyet kemeri kullanımının önemine ilişkin bilgiler içeren broşürler verdi.

Ayaz, denetimin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, emniyet kemerinin kazalarda ölüm oranını büyük ölçüde azalttığını belirterek, araçtaki herkesin mutlaka kemer takması gerektiğini söyledi.

Yapılan trafik denetimlerinde amacın sürücülere ceza yazmak olmadığını ifade eden Ayaz, "Radar koymaya devam edeceğiz. Biz kesinlikle tuzak radar uygulaması yapmıyoruz. Yayaların güvenliğini sağlamak zorundayız. Maalesef araç kullanan da yaya da geçiş üstünlüğünün kendisinde olduğunu zannediyor. Bu riskleri azaltmak ve hız limitlerine uyulmasını sağlamak zorundayız." dedi.

Bi Hareketine Bakar Hayat kampanyası kapsamında sürücüler bilgilendirildi
Bi Hareketine Bakar Hayat kampanyası kapsamında sürücüler bilgilendirildi
Bi Hareketine Bakar Hayat kampanyası kapsamında sürücüler bilgilendirildi
Bi Hareketine Bakar Hayat kampanyası kapsamında sürücüler bilgilendirildi
Bi Hareketine Bakar Hayat kampanyası kapsamında sürücüler bilgilendirildi

Emniyet Müdürlüğü, Seferihisar, Jandarma, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Bi Hareketine Bakar Hayat' kampanyası kapsamında sürücüler bilgilendirildi - Son Dakika


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