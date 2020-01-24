Seferihisar'da bozuk yol kalmayacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Seferihisar'da bozuk yol kalmayacak - Son Dakika

Seferihisar'da bozuk yol kalmayacak

6 saat önce

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Seferihisar Belediyesi işbirliği ile ilçe sınırları içerisinde yol yapım çalışmaları sürüyor.

Seferihisar'da bozuk yol kalmayacak, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Seferihisar Belediyesi işbirliği ile ilçe sınırları içerisinde yol yapım çalışmaları sürüyor. Şehit General Temel Cingöz Caddesi, Kocaçay ve civarında bulunan bahçe arası yolları, Sığacık Girlen mevkii, Doğanbey ve Ürkmez Mahallesi olmak üzere toplamda 39.234 metrekare yol asfaltlandı ve tamir edildi ayrıca 45.900 metrekare parke taş döşendi.


Seferihisar Belediyesi ekiplerince tespit edilen ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İzbeton Müdürlüğüne bildirilen yolların asfaltlama ve parke taş döşeme çalışması hız kesmeden devam ediyor. Seferihisar'ın en büyük geçim kaynağı olan mandalina bahçelerinin yolları da vatandaşların daha rahat ulaşmasını sağlamak için asfaltlandı bozulan yollar yeniden yapıldı. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin çalışmaları yerinde takip ederken İzmir Büyükşehir Belediyesi ile uyumlu bir çalışma içerisinde olduklarını ve Seferihisar'ın birçok projesine Büyükşehir'in destek verdiğini belirtti. İsmail Yetişkin, "Hava şartları nedeniyle asfaltı bozulan ve ulaşımın zor olduğu yolları tamir etmek, toprak olarak kalan bahçe yollarının asfaltlanması içinse gerekli çalışmalara başladık. Seferihisar en önemli caddelerinden biri olan Şehit General Temel Cingöz Caddesi'nde bozuk olan kısmı tamamıyla yeniliyoruz. Orada ikamet eden vatandaşlarımıza sabırları için şimdiden teşekkür ederim, bütün çabamız ekiplerimiz ile yol çalışmalarını en kısa sürede bitirmek" dedi. - İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Seferihisar, Doğanbey, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:25 Kaynak: İHA
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