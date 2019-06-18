Seferihisar'da çatı yangını paniğe neden oldu
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İzmir'in Seferihisar ilçesinde 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
İzmir
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 08:52 Kaynak: İHA
'in Seferihisar
ilçesinde 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Paniğe neden olan yangında maddi hasar meydana geldi.
Yangın, akşam saatlerinde Seferihisar Ürkmez
semti Bengiller Mahallesi 6201 Sokak'ta bulunan 4 katlı binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında yaralanan olmazken binada maddi hasar oluştu. - İZMİR
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