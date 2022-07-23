Seferihisar'da çıkan yangına erken müdahale - Son Dakika
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Seferihisar'da çıkan yangına erken müdahale

23.07.2022 11:36
Seferihisar'da çıkan yangına erken müdahale

Seferihisar'ın Beyler Mahallesi ve Doğanbey Bölgesi Atatürk Mahallesi'nde çıkan orman yangınları ile ilgili söndürme ve soğutma çalışmalarını yangın yönetim merkezinden takip eden AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Seferihisar'ın Beyler Mahallesi ve Doğanbey Bölgesi Atatürk Mahallesi'nde çıkan orman yangınları ile ilgili söndürme ve soğutma çalışmalarını yangın yönetim merkezinden takip eden AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Konu ile ilgili açıklama yapan Başkan Aydın, bölgede bulunan tüm yangın söndürme ekiplerinin hızlı bir şekilde Beyler ve Doğanbey yangınlarına müdahale ettiğine vurgu yaptı.

Seferihisar'ın Beyler Mahallesi'nde dün 11.20 sıralarında çıkan yangın sonrasında yönetim aracında sürecin yönetimini yapan yetkililerle görüşen ve incelemeler yapan AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın, yangına müdahalenin hızla yapıldığını ve yangın başlangıcından 8 dakika sonra bölgeye müdahalenin başladığını vurguladı. Bölgedeki yangına havadan ve karadan etkin bir müdahale yapıldığını dile getiren Başkan Aydın, "Devletimiz ilçemizde çıkan yangınlarla mücadelede tüm imkanları ile çalıştı ve söndürdü. Yangın haberi alınır alınmaz bölgeye 30 arazöz, 6 su tankeri, 7 dozer, 10 helikopter, 6 uçak, 1 tanker uçağı ve 25 teknik elemanla hızla müdahale başladı. Beyler'de yangın söndürme çalışmaları devam ederken bu kez Doğanbey bölgesinde yangın başladığı bilgisi geldi. Doğanbey'deki yangının Atatürk Mahallesi'ndeki ağaçlandırma sahası yakınındaki ormanlık alanda çıktığını öğrendik ve Beyler'de görev yapan hava ekiplerinin bir kısmı hızla Doğanbey'e yönlendirildi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan, yerleşim yerlerine yaklaşan ve kimi araçların hasar görmesine sebep olan yangınlar hepimiz için çok büyük üzüntü. Orman Bölge Müdürlüğümüze ve Seferihisar Orman Şefliğimize gösterdikleri üstün gayret için minnettarız. Tüm orman kahramanlarımıza, verdikleri mücadelelerden dolayı teşekkür ediyorum. Bölgede yaşayan vatandaşlarımıza ve hepimize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

"Ciğerlerimizin kül olmasına izin vermeyelim"

Orman yangınları ile mücadelenin bütünüyle topyekün bir mücadele olduğunu söyleyen Başkan Aydın, "Özellikle yaz aylarında ciğerlerimizi yakan orman yangınlarının önüne geçmek için hep birlikte daha bilinçli olmak zorundayız. Yanan ormanlar dünyamızın umudu ve yeni nesillerin geleceği. Lütfen bu süreçte yetkililerin uyarılarına riayet edelim, ciğerlerimi hep birlikte koruyalım. Basit ihmaller yüzünden ciğerlerimizin kül olmasına izin vermeyelim" diye konuştu. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Seferihisar, Doğanbey, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Seferihisar'da çıkan yangına erken müdahale - Son Dakika

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