Seferihisar'da denize akan kanalizasyon atıklarına vatandaşlar tepki gösterdi - Son Dakika

İzmir'in Seferihisar ilçesinde arıtma tesisinden sahile boşaltılan ve çevre kirliliğine yol açan kanalizasyon atıklarından rahatsız olan vatandaşlar, sorunun çözülmesini istiyor.

Tuzla mevkisi sahilinde bulunan Akarca İztur Sitesi sakinleri, bölgede bulunan arıtma tesisinin kirliliğe neden olduğu iddiasıyla bir araya geldi.

Grup adına konuşan site sakinlerinden Muzaffer Haksel, arıtma tesisinin 15 bin nüfusa göre yapıldığını, son yıllarda artan nüfus nedeniyle kapasitenin yetmediğini ve denize boşaltılan atıkların çevreyi ve denizi kirlettiğini söyledi.

Konuyla ilgili 3 yıl önce yerel yönetim tarafından dere ıslahı, kapasite artırımı ve derin deşarj konularında verilen sözlerin yerine getirilmediğini savunan Haksel, sorunun Tunç Soyer'e Seferihisar belediye başkanlığı döneminde defalarca iletildiğini anlattı.

Haksel, "O dönemde konu İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yetkisinde denilerek geçiştirildi. Kendisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra da İztur yönetimi olarak kapsamlı bir dosya sunuldu. Ancak üzerinden 1,5 yıl geçmesine rağmen bir gelişme olmadı." dedi.

Emekli öğretmen Hayri Odabaşı ise denize boşaltılan atıklardan dolayı canlıların zehirlendiğini, denizin girilemez hale gelmesinden endişe ettiklerini ifade etti.

Site sakinlerinden Esin Esen de sorunu yıllardır tüm çabalarına rağmen çözememenin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirdi.