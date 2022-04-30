Seferihisar'da emniyet kemeri denetimi yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Seferihisar'da emniyet kemeri denetimi yapıldı

30.04.2022 09:17
Seferihisar'da emniyet kemeri denetimi yapıldı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde emniyet kemeri denetimi gerçekleştirildi.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde emniyet kemeri denetimi gerçekleştirildi.

İzmir Caddesi'ndeki denetime Seferihisar Kaymakamı Naci Aktaş, jandarma ve emniyet ekipleri katıldı.

Kaymakam Aktaş, denetim sırasında durdurulan araçların sürücülerini emniyet kemeri takmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Vatandaşlara iyi bayramlar dileğinde bulunan Kaymakam Aktaş, çocuk yolculara da kırmızı düdük hediye etti.

Uygulama sırasında vatandaşlara bilgilendirici el broşürleri dağıtıldı.

YORUMLAR
500
Seferihisar'da protokol üyeleri bayramlaştı Seferihisar'da protokol üyeleri bayramlaştı Son dakika haberi... Vali Köşger'den İzmir İl Jandarma Komutanlığına 'milli değer' övgüsü Son dakika haberi... Vali Köşger'den İzmir İl Jandarma Komutanlığına 'milli değer' övgüsü

Seferihisar, Jandarma, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Seferihisar'da emniyet kemeri denetimi yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
09:09 Mansur Yavaş: Bayramda hiçbir ev karanlıkta kalmayacak, elektriği kesik olan 221 evin borcunu ödedik
08:56 Vefat sayısı iki yılın ardından ilk kez 10'un altına düştü
08:55 Geleceğin yapay gıdalarının üretiminde yeni bir aşama
08:32 KKTC'de koalisyon göreve başlamadan dağıldı
08:30 Kırmızı ışıkta geçen araç, genç kızın ölümüne sebep oldu: Metrelerce sürüklenmiş
08:29 ABD ordusu, Almanya'da Ukrayna askerlerini eğitmeye başladı: Eğitimi ABD'li Ulusal Muhafız Birliği veriyor
22:25 Mansur Yavaş'tan gençlere: Babası dövüşen gençlerin kardeşliğini gösteriyorsunuz dünyaya
22:43 Kılıçdaroğlu'ndan 'kamulaştırma' sinyali: Ya adam gibi görevlerini yaparlar ya da...
23:33 Ali Babacan: O kurtuluş gününde, Ankara'da birileri yerinden zıplayacak
08:03 Müzakerelerde ilerleme yok: Zelenski, Putin ile yüz yüze görüşmek istiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2022 09:24:38. #1.13#
SON DAKİKA: Seferihisar'da emniyet kemeri denetimi yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement