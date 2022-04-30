Seferihisar'da emniyet kemeri denetimi yapıldı - Son Dakika

İzmir'in Seferihisar ilçesinde emniyet kemeri denetimi gerçekleştirildi.
İzmir Caddesi'ndeki denetime Seferihisar Kaymakamı Naci Aktaş, jandarma ve emniyet ekipleri katıldı.
Kaymakam Aktaş, denetim sırasında durdurulan araçların sürücülerini emniyet kemeri takmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.
Vatandaşlara iyi bayramlar dileğinde bulunan Kaymakam Aktaş, çocuk yolculara da kırmızı düdük hediye etti.
Uygulama sırasında vatandaşlara bilgilendirici el broşürleri dağıtıldı.
Kaynak: AA
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