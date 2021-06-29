Seferihisar'da "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi tanıtıldı - Son Dakika

İzmir'in Seferihisar ilçesinde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hayat geçirilen "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi tanıtıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Cumhuriyet Meydanı'nda stant kurarak vatandaşlara uyuşturucu ile mücadele konusunda bilgilendirme yaptı.
Uyuşturucu ile mücadelede erken yaşta müdahalenin önemini vurgulayan ekipleri, annelere büyük görev düştüğünü belirti.
Ekipler, vatandaşlara konu ile ilgili broşür dağıttı.
Kaynak: AA
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