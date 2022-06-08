Seferihisar'da gece pazarı tartışması: Esnaftan belediyeye tepki - Son Dakika
Üye Girişi

Seferihisar'da gece pazarı tartışması: Esnaftan belediyeye tepki

08.06.2022 18:32

Seferihisar'da gece pazarı tartışması: Esnaftan belediyeye tepki Sığacık esnafı, haksız rekabet nedeniyle Girlen mevkiine gece pazarı istemiyor Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un, Seferihisar ziyaretinde duyurduğu Sığacık Mahallesi Girlen mevkisine yapılması...

Seferihisar'da gece pazarı tartışması: Esnaftan belediyeye tepki

Sığacık esnafı, haksız rekabet nedeniyle Girlen mevkiine gece pazarı istemiyor

İZMİR - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un, Seferihisar ziyaretinde duyurduğu Sığacık Mahallesi Girlen mevkisine yapılması planlanan Millet Bahçesi proje alanına, Seferihisar Belediyesi tarafından yapılmak istenen gece pazarı Sığacık halkından ve esnaftan tepki gördü. Sığacık esnafı, Girlen mevkiinde yapılmak istenen gece pazarının haksız rekabete sebep olacağından duydukları endişeyi dile getirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Seferihisar ziyareti sırasında Sığacık Mahallesi Girlen mevkisine Millet Bahçesi yapılacağını duyurmuştu. Bu gelişmelerin ardından Seferihisar Belediyesi ise Girlen mevkiine gece pazarı yapmak için harekete geçti. Bölgede iş makineleri yardımıyla beton döküldü, çalışma başlatıldı. Aynı zamanda Millet Bahçesi proje alanı olan bölgede başlatılan çalışma tartışmalara yol açtı.

Esnaftan tepki var: "Haksız rekabet oluşacak"

Öte yandan Sığacık Kaleiçi esnafı, Girlen bölgesine yapılmak istenen gece pazarına karşı çıkıyor. Esnaf, Sığacık Kaleiçi'ndeki giderlerinin fazla olduğunu belirterek, kurulacak gece pazarının haksız rekabete yol açacağını söyledi.

Sığacık Kaleiçi esnafı Tuba Kayıkçı, "Kaleiçi'ndeki esnafla ilgili bir sıkıntı oluşuyor. Oradaki rakamlar çok cüzi, buradaki kiralarımız, harcamalarımız, giderlerimiz çok farklı. Kale dışındaki gece pazarında kar marjı çok yüksek kalıyor, bizim Kaleiçi'nde giderlerimiz yüzünden kar marjımız çok azalıyor. Burada bir haksız rekabet var. Oradaki fiyatlandırma belediyenin oraya çalışma izni verirken ki durumları daha farklı değerlendirmesi gerekir" diye konuştu.

"Burada gece pazarı formatına hitap edebilecek oldukça fazla dükkan var"

Sığacık'ta gece pazarının faydalı olmayacağını vurgulayan kafe işletmecisi Ecevit Gökçe Yurtkal, "Beş senedir burada hizmet veriyoruz biz. Aynı zamanda ruhsatlı hediyelik eşya dükkanıyız hediyelik eşya satıyoruz ve kafeyiz geldiğimizden beri bu gece pazarı meselesi var. Üç dört kere de yer değiştirdi. Şimdi de sanırım başka bir bölgeye yapılmak isteniyor. Bunu çok doğru bulmuyorum; çünkü burada gece pazarı formatına hitap edebilecek oldukça fazla dükkan var ve yüksek kiralar, yüksek vergiler ödüyorlar. Eşit derecede rekabet olacağını düşünmediğim için öyle bir sistemin burada faydalı olacağını düşünmüyorum" diyerek haksız rekabet oluşacağına da değindi.

Yurtkul, "Yeşil alana tabi ki ihtiyacımız var esasında. Yeşil alan olarak kısıtlı bir bölge. Doğru yapılırsa karşı değiliz. Millet Bahçesi yeşil olan olarak kalacaksa olabilir bir proje" diye konuştu.

Seferihisar'da gece pazarı tartışması: Esnaftan belediyeye tepki
Seferihisar'da gece pazarı tartışması: Esnaftan belediyeye tepki
Seferihisar'da gece pazarı tartışması: Esnaftan belediyeye tepki
Seferihisar'da gece pazarı tartışması: Esnaftan belediyeye tepki

YORUMLAR
500
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan Beyşehir'e araç desteği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan Beyşehir'e araç desteği İki bakanlık çocuklara çevreyi sevdirmek amaçlı iki projeyi hayata geçirdi- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: '18 milyon... İki bakanlık çocuklara çevreyi sevdirmek amaçlı iki projeyi hayata geçirdi- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: '18 milyon...
Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, Murat Kurum, Seferihisar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seferihisar'da gece pazarı tartışması: Esnaftan belediyeye tepki - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:19 Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye hakkında hazırlanan raporun kabul edilmesine AK Parti Sözcüsü Çelik'ten tepki
18:03 İtibar davasını kazanan Johnny Depp, Amber Heard'ın kendisine ödeyeceği 8 milyon dolardan vazgeçebilir
17:41 Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş, üretici ile market arasındaki fiyat farkına isyan etti
17:23 Beliz Başkır'ın takım arkadaşı Ebrar Karakurt ile paylaştığı fotoğraf gündem oldu! Ebrar'ın "Aşık oluyorum" yorumu dikkatlerden kaçmadı
17:21 Köpek sandığı timsahı seven adam, tek bacağından oldu
17:10 Mehmetçik'ten Barış Pınarı bölgesinde teröristlere geçit yok! 3 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
17:08 Kur'an-ı Kerim'e tekme atan 3 öğrenci örgün eğitim dışına çıkarıldı!
16:58 Ekonomik sıkıntılarla boğuşan Barcelona'dan duyanları şoka uğratan uygulama! Camp Nou düğün salonu oluyor
16:58 Taksi şoförü tartışma yaşadığı motosikletliyi ezmeye çalıştı! O anlar saniye saniye kamerada
16:38 NBA oyuncusuyla buluşmasını hala unutamamış! Yetişkin film yıldızı Lana Rhoades'ten ilginç itiraf
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 18:40:59. #1.11#
SON DAKİKA: Seferihisar'da gece pazarı tartışması: Esnaftan belediyeye tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement