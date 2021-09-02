Seferihisar'da ilaçlama seferberliği! - Son Dakika

Uygulama kapsamında, okul binalarında temizlik ve sağlığa uygunluk açısından riskli olan lavabo, tuvalet ve bahçe bölümlerinde ilaçlama yapıldı.

İnsan sağlığına zararsız ilaçlarla yapılan hizmet kapsamında, okul binalarında sağlığa uygun ortamların oluşması sağlanarak, öğrenci sağlığının korunması hedefleniyor.

Başkan Yetişkin "Tüm imkânımızı geleceğimiz olan çocuklarımız için seferber ediyoruz. Yeni eğitim-öğretim yılında zorlu bir süreç bizi bekliyor ve bunun üstesinden aldığımız önlemler ile geleceğiz. Seferihisar'da uzman ekiplerimizle ilaçlanmayan okul kalmadı. Yeni eğitim-öğretim yılının hepimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.?