Seferihisar'da inşa edilecek 1000 konut için kura çekildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Seferihisar'da inşa edilecek 1000 konut için kura çekildi - Son Dakika

Seferihisar'da inşa edilecek 1000 konut için kura çekildi

6 saat önce

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından dar gelirli vatandaşlara yönelik yürütülen proje kapsamında Seferihisar'da inşa edilecek 1000 konutun hak sahipleri, kurayla belirlendi.

Seferihisar'da inşa edilecek 1000 konut için kura çekildi, System.String[]

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından dar gelirli vatandaşlara yönelik yürütülen proje kapsamında Seferihisar'da inşa edilecek 1000 konutun hak sahipleri, kurayla belirlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonu ve Hazine ve Maliye Bakanlığının desteğiyle gerçekleştirilen "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kapsamında Seferihisar Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen kura törenine katılanlar büyük heyecan yaşadı.

Hak sahibi olan bazı Seferihisarlılar, sevinç gözyaşları döktü.

Kurada ismi çıkan Halil İbrahim Biter, 40 yıldır kirada oturduğunu belirterek, "Ev sahibi, çıkarmak istiyordu. Zor durumdaydık. Allah yüzümüze güldü. Ev sahibi oluyoruz. Çok mutuyum. Allah zorda kalanlara ve ihtiyacı olanlara yardım etsin." diye konuştu.

Seferihisar, Toki, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 05:40 Kaynak: AA
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