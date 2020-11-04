Seferihisar'da inşaatlara beton dökümü durduruldu - Son Dakika

Seferihisar'da inşaatlara beton dökümü durduruldu

04.11.2020 17:47
Seferihisar'da inşaatlara beton dökümü durduruldu, System.String[]

İZMİR'in Seferihisar ilçesinde, 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından alınan karar doğrultusunda, inşaatlarda beton dökümü, bugünden itibaren 1 ay süreyle durduruldu.

İZMİR'in Seferihisar ilçesinde, 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından alınan karar doğrultusunda, inşaatlarda beton dökümü, bugünden itibaren 1 ay süreyle durduruldu.

İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen ve merkez üssü Seferihisar açıkları olan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami yaşandı. Tsunami nedeniyle birçok mahalleyi yaklaşık 1,5 metre deniz suyu bastı. Tsnunami nedeniyle dereye dönen sokaklardaki sel sularına kapılan 1 kişi yaşamını yitirdi. Evler ve iş yerleri sular altında kaldı, tüm eşyalar kullanılamaz hale geldi. Tsunami sırasında limanda bağlı olan tekneler halatlarından kurtulup, açığa sürüklendi, bazıları da battı. Çok sayıda tekne de dalganın etkisiyle karaya oturdu. Kordon bölgesinde park halinde bulunan araçlar da denize sürüklendi. İş yerlerindeki masa, sandalye gibi bağımsız eşyalar da denize sürüklendi. Yapılan hasar tesit çalışmalarında tsunami nedeniyle 45 konut, 195 iş yeri ve denize sürüklenen otomobillerle birlikte 54 araçta maddi hasar oluştuğu belirlendi. Ayrıca 17 teknenin battı, 34 teknenin ise karaya oturdu.Yaşanan bu gelişmelerin ardından ilçede alınan karar doğrultusunda inşaatlarda beton dökümü, bugün itibariyle durduruldu. Seferihisar Belediyesi İmar işleri Müdürlüğü, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve İnşaat Mühendisleri Odası bu kararın artçı depremlerin devam etmesi nedeniyle alındığını bildirdi. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, konuşla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "İlçemizde yapı güvenliği önceliğiyle yaptığımız çalışmalar sonucu; yaşadığımız deprem felaketinde merkez üssü Seferihisar olmasına rağmen herhangi bir çöküntü ya da yıkım gerçekleşmedi. Artçı depremlerin devam ettiği bu süreçte, inşaatı devam eden tüm şantiyelerde önlem olarak beton dökümünü 04. 11. 2020- 04. 12. 2020 tarihleri arasında 1 ay süreyle durdurmuş bulunmaktayız" dedi.


Seferihisar'da inşaatlara beton dökümü durduruldu
Seferihisar'da inşaatlara beton dökümü durduruldu

Seferihisar, Tsunami, İzmir, Karar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Seferihisar'da inşaatlara beton dökümü durduruldu - Son Dakika


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