Seferihisar'da jeotermal enerji santrali projesi için düzenlenen toplantı, protestolar nedeniyle yapılamadı - Son Dakika

İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Orhanlı köyünde jeotermal enerji santrali projesi için düzenlenen Çevresel Etki Değerlendirmesi süreci kapsamındaki toplantı, protestolar nedeniyle gerçekleştirilemedi.

Orta Mahalle'deki bir kafede düzenlenen bilgilendirme toplantısını, çevreciler protesto etti.

Orhanlı Köyü Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Hasan Tahsin Akçil, yaptığı açıklamada, köylerinin asırlık zeytin ağaçlarıyla, temiz havası ve suyuyla, doğal güzellikleriyle binlerce yıldır kendi kendine yettiğini söyledi.

Burada üretilenlerin birçok şehirde gıda ihtiyacını karşıladığını kaydeden Akçil, şöyle dedi:

"Köyümüzde jeotermal enerji projelerinin durdurulması için hep birlikte mücadelemizi sonuna kadar sürdürecek ve erkenci zeytin ağaçlarımızı atalarımızdan emanet aldığımız gibi çocuklarımıza emanet edeceğiz."

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko da protestoya destek verdi.