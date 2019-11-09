Seferihisar'da LÖSEV için farkındalık yürüyüşü
6 saat önce
Seferihisar ilçesinde 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle "Maskemi takarım, farkındalık yaratırım" sloganıyla yürüyüş düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 09:30 Kaynak: AA
Seferihisar ilçesinde 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle "Maskemi takarım, farkındalık yaratırım" sloganıyla yürüyüş düzenlendi.
Seferihisar Belediyesi tarafından düzenlenen yürüyüşte çok sayıda kişi, Camikebir Mahallesi Atatürk Caddesinden çarşı meydanına kadar yürüdü.
Yürüyüş sırasında grup, "Harekete geç, kansere dur de, lösemiye karşı omuz omuza" sloganları attı.
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