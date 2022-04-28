Seferihisar'da öğrenciler iftar hazırladı - Son Dakika
Üye Girişi

Seferihisar'da öğrenciler iftar hazırladı

28.04.2022 09:21
Seferihisar'da öğrenciler iftar hazırladı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda iftarlıkları meslek lisesi öğrencileri hazırladı.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda iftarlıkları meslek lisesi öğrencileri hazırladı.

Semiha İrfan Çalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencileri, hazırladıkları çorba, hünkar beğendi, salata ve baklavayı iftara katılanlara servis etti.

İftara Kaymakam Naci Aktaş ile Belediye Başkanı İsmail Yetişkin de katıldı.

Okul müdürü Celal Tetik, iftarda yaptığı konuşmada "Öğretmenlerim, öğrencilerim ve okul aile birliğimin el birliği ile bu organizasyonu yaptık. Biz bir meslek lisesiyiz. Misyonumuz burada ara eleman yetiştirmek. Yiyecek içecek hizmetleri bölümü öğrencilerimizi bu akşam gördünüz, karınca gibi çalışıyorlar. Yemeğin hazırlanmasında öğrencilerimizin emeği çok büyük." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Bergama'da 2 motosiklet hırsızı kıskıvrak yakalandı Bergama'da 2 motosiklet hırsızı kıskıvrak yakalandı İzmir açıklarında 47 göçmen kurtarıldı İzmir açıklarında 47 göçmen kurtarıldı

Milli Eğitim Müdürlüğü, Seferihisar, Hisarcık, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Seferihisar'da öğrenciler iftar hazırladı - Son Dakika


Son Dakika
09:12 Aralarında televizyon dizilerinin ünlü isimlerinin de bulunduğu sinemacılardan Gezi kararlarına tepki: Bu hukuksuzluğa seyirci kalmayacağız
09:02 28 Nisan güncel döviz fiyatları! Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
08:48 İçinde 3'ü bebek 8 kişinin bulunduğu araç yandı!
08:41 Dere yatağında cansız bedeni bulunmuştu! 24 yaşındaki gencin ölümünde korkunç detay: İngiliz kadın ve Iraklı sevgilisi öldürmüş
08:40 Herkes sıcak havayı bekliyordu! Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor
08:39 Dünya tarihini aydınlatacak buluş: 504 milyon yıllık fosil bulundu
08:34 28 Nisan güncel altın fiyatları! Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL?
08:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Suudi Arabistan'a gidiyor
08:11 Oğulcan Engin'in imdadına sevgilisi Miray Daner yetişti! Seda Sayan sorularından işte böyle kaçtı
07:54 EGM duyurdu: 3 bin 250 bekçi alacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 09:27:45. #1.13#
SON DAKİKA: Seferihisar'da öğrenciler iftar hazırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement