Son Dakika Haberleri: Seferihisar'da öğrencilerden "askıda kıyafet" kampanyası
Son Dakika Güncel Seferihisar'da öğrencilerden 'askıda kıyafet' kampanyası

Seferihisar'da öğrencilerden "askıda kıyafet" kampanyası

22 dakika önce

Seferihisar Tepecik Ortaokulu öğrencileri, okul durağının bitişiğindeki tellere ihtiyaç sahipleri için giysi bıraktı.

Seferihisar'da öğrencilerden

Seferihisar Tepecik Ortaokulu öğrencileri, okul durağının bitişiğindeki tellere ihtiyaç sahipleri için giysi bıraktı.

Öğrencilerin "askıda kıyafet" kampanyasına, mahalle sakinleri de katıldı.

Tepecik Ortaokulu Müdürü Fatih Bulgurlu, ihtiyaç sahibi insanların buradan giysi aldığını kaydederek, "Buna vesile olan herkesten Allah razı olsun. İnşallah böyle güzel işler devam eder ve insanlar buradan nasiplenir." dedi.

Seferihisar, Tepecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:08 Kaynak: AA
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