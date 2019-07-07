Seferihisar'da orman yangını (1)
1 saat önce
İZMİR'in Seferihisar ilçesindeki ormanlıkta, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 06:08 Kaynak: DHA
İZMİR'in Seferihisar
ilçesindeki ormanlıkta, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye
ile orman ekipleri, alevleri söndürmek için havadan ve karadan müdahale ediyor.
Seferihisar'daki Kavakdere Barajı yakınlarında bulunan ormanlıkta, saat 16.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları gören çevredekiler, orman ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevleri söndürmek için 11 helikopter, 10 dozer ve 54 arazöz ile karadan ve havadan çalışma başlattı.
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