Seferihisar'da orman yangını
19 dakika önce
İzmir'in Seferihisar ilçesinde orman yangını çıktı.
İzmir
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 06:54 Kaynak: İHA
'in Seferihisar
ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına 9 helikopter ve 25 arazöz ile müdahale ediyor.
Edinilen bilgiye göre, Seferihisar ilçesinde orman yangını çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, büyük yangına 9 helikopter ve 25 arazöz ile müdahale ediyor. Rüzgarın, ekiplerin çalışmasını güçleştirdiği bildirildi. - İZMİR
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